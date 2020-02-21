2020-02-21T12:37:05+03:00
Экономика

Турбизнес попросит 590 млн рублей компенсации из-за коронавируса

Ассоциация туроператоров России направила письмо на имя премьер-министра [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турбизнес попросит 590 млн рублей компенсации из-за коронавирусаТурбизнес попросит 590 млн рублей компенсации из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) просит правительство компенсировать 590 млн рублей прямых убытков туристических компаний из-за ситуации со вспышкой нового типа коронавируса в Китае. Соответствующие письмо АТОР направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Было бы как минимум справедливо обсуждать компенсации не только авиаперевозчикам, но и туроператорам как по въездному, так и по выездному туризму», — заявила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Напомним, ранее Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 1,6 млрд рублей из-за запрета на рейсы в Китай. Однако в Минфине убытки российских авиаперевозчиков оценивают по-другому и указывают на то, что компании может поставить их на другие рейсы. Министерстве транспорта отмечают, что сейчас низкий сезон и пройдет около двух месяцев, пока она встанет на другие направления

Полицейский робот патрулирует улицы Шанхая, предупреждая жителей о коронавирусе.Роботов стали использовать в разных городах и аэропортах по всему Китаю с целью предотвратить дальнейшее распространение вируса среди населения

ИСТОЧНИК KP.RU

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