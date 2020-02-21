Трансляции матчей чемпионата Японии по футболу впервые будут показывать в России

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:58:30+03:00

В каждом туре "Джей-Лиги" можно будет увидеть от 2 до 4 поединков [видео]

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Еще один крупный футбольный турнир будет доступен для просмотра на территории России. Социальная сеть "Одноклассники" и компания "Телеспорт" договорились о показе матчей японской Джей-Лиги. В каждом туре нового сезона можно будет увидеть от 2 до 4 матчей.

- Трансляции будут доступны в официальной группе «Telesport» в ОК и стартуют уже сегодня матчем действующего чемпиона «Иокогама Маринос» и клуба «Гамба Осака». Также сегодня в соцсети можно посмотреть игру «Виссел Кобе», за который играет легендарный испанский футболист Андрес Иньеста, и «ФК Иокогама», - сообщили KP.RU в пресс-службе "Одноклассников".

Матчи первого тура нового сезона пройдут 21 февраля, а завершится сезон 5 декабря 2020 года. В чемпионате Японии сезон длится по системе "весна-осень" в два круга. Чемпионом страны становится команда, которая наберет к финалу сезона больше всего очков.

В России будут показывать трансляции матчей чемпионата Японии по футбол .

ИСТОЧНИК KP.RU