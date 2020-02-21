В Москве инфекционисты встретили поезд, с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:15:03+03:00

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После того, как с поезда Киев — Москва в Брянской области сняли китаянку с подозрением на коронавирус, в столице были приняты особые меры безопасности. На Киевском вокзале, куда прибыл состав, поезд встретили две инфекционные бригады медиков.

Кроме того к зданию вокзала утром приехали дежурить несколько карет скорой помощи, передает сайт mk.ru.

Напомним, ранее у одно пассажирки, гражданки Китая, которая ехала в поезде из Киева в Россию, поднялась температура. Тогда вагон, в котором ехала 41-летняя женщина, оцепили. Саму иностранку и еще 13 человек, ехавших рядом с ней, высадили на станции Суземка и отправили в брянскую больницу на карантин. Медики опасаются, что у китаянки может оказаться коронавирус. У всех пассажиров отцепленного вагона уже взяли анализы, в том числе на ОРВИ и грипп.

ИСТОЧНИК KP.RU