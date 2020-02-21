Умерла мама актрисы Любови Полищук

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:24:12+03:00

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В Омске в возрасте 91 года умерла Ольга Полищук, мать актрисы театра и кино Любови Полищук. Об этом рассказал ее внук, актер Андрей Макаров.

«Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928 - 21 февраля 2020. Светлая память», - написал актер на своей странице в Instagram.

Напомним, народная артистка России Любовь Полищук умерла в 2006 году. Она снималась в кино с 1976 года, сыграв более 40 ролей.

В смерти Полищук часто обвиняли съемочную группу фильма «12 стульев». Речь шла о сцене, в которой актрису бросили на бетонный пол в сцене танца. Однако позже выяснилось, что позвоночник артистки травмировала не раз. Гораздо более тяжелые травмы она получила на съемках фильма «Вавилон ХХ» в 1979 году. Тогда, по роли ей нужно было хорошо держаться на лошади, но Полищук никогда до этого не сидела в седле.

ИСТОЧНИК KP.RU