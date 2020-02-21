Полсотни детсадов и Останкинский суд "заминировали" с электронной почты "респект Водонаевой"

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:29:37+03:00

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По Московской области прокатилась очередная волна телефонного терроризма, однако в этот раз неизвестные "шутники" решили подойти к ситуации с юмором.

Утром в минувший четверг, 20 февраля, на электронную почту Останкинского районного суда поступило письмо с сообщением о том, что в здании заложена бомба, как якобы и в десятках подмосковных детских садов. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, сообщение было отправлено с адреса respect.vodanaevoi@yandex.ru ("респект Водонаевой").

"Заминирован суд и детские сады № 1556,1109, 831, 828, 631, 626, 533, 470, 453, 426, 384, 341, 33, 328, 309, 298, 2394, 2213, 2012, 2010, 631, 918, 125, 430, 2296, 1920, 1917, 107, 966, 766, 717, 629, 624, 62, 388, 317, 2739, 1253, 116, 1872, 67, 574, 504, 249, 1779, 1741, 1500, 1406, 1385, 1312, 1158, 1059, 1058, 928, 708, 390, 2287, 1782, 1445, 1193, 1106, 92, 874, 598, 35", - говорилось в письме.

В ходе проверки оказалось, что все эти 54 дошкольных учреждения расположены в 24 районах Московской области. К 13:00 правоохранители вывели из зданий 8299 человек - 7110 детей и 1189 работников. Эвакуация не проводилась лишь на территории двух объектов. К 13:00 людей в детских садах уже не осталось, а к 15:30 все помещения обследовали кинологи со служебными собаками. Было задействовано 409 сотрудников и 138 служебных машин. Взрывных устройств не обнаружено.

В тот же четверг в службу "02" и на электронные адреса нескольких районных судов от имени тех же "сторонников Водонаевой" поступили сообщения о минировании московского родительного дома №3, школы №2025 и двух магазинов сети "Перекресток". В указанных случаях эвакуация не проводилась. Опасных предметов также не найдено.

Очевидно, что сама телеведущая Алена Водонаева к ситуации отношения не имеет, просто кто-то решил использовать ее имя в своих целях. Связано ли это с ее недавним скандальным заявлением, неизвестно. Сайт kp.ru писал, что девушка назвала людей с низким достатком "быдлом" и "нищебродами".

ИСТОЧНИК KP.RU