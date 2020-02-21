2020-02-21T14:44:45+03:00
Общество

Треть россиян считают нижнюю полку поезда самой безопасной

Только 3% жителей нашей страны предпочитают боковую полку
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Опрос: треть россиян выбирают нижнюю полку поезда из соображений безопасностиОпрос: треть россиян выбирают нижнюю полку поезда из соображений безопасностиФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Из соображений безопасности в поезде россияне предпочитают выбирать место на нижней полке в середине состава. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip.

В интересах безопасности спать на нижней полке предпочли 73,6% опрошенных, только 5,2 % россиян назвали наиболее безопасной сидячие места, а 3,6% считают надежными верхнюю полку, а 3% выбирают боковую полку, показал опрос OneTwoTrip.

Что касается расположения в составе вагона, то вагоны в середине состава предпочитают 47,7% опрошенных, 11,1% выбирают вагоны в головной части состава, 5,9% - в хвостовой.

Напомним, ранее опрос OneTwoTrip показал, что российские путешественники часто отказываются летать самолетами и выбирают поезд. Четверть россиян (24,8%), но другая четверть (26,3%) сравнивают цены на билеты и, если поезд выходит дешевле, едут по железной дороге. Около 17% просто боятся летать, а чуть больше 14,3 любят романтику железной дороги

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Треть россиян считают нижнюю полку поезда самой безопасной
Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии
Героиня проекта #ПочтаПобеда Екатерина Григорьевна Дёмина ждет ваших писем
Песков: с приближением выборов президента США параноидальных сообщений будет все больше
Суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко
Посол России в США назвал главный приоритет страны в военной сфере
Полсотни детсадов и Останкинский суд "заминировали" с электронной почты "респект Водонаевой"
В Кремле сообщили об отсутствии даты нового саммита «нормандской четверки»
В Кремле оценили возможность столкновений России и Турции в Идлибе
Песков прокомментировал реакцию Лукашенко на разговор с Путиным
Умерла мама актрисы Любови Полищук
В Москве инфекционисты встретили поезд, с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус
Половина россиян тратят на ремонт больше полумиллиона рублей
Умер Николай Тонский из фильма "Особенности русской бани"
Ученые обнаружили черную дыру в центре Млечного пути
Трансляции матчей чемпионата Японии по футболу впервые будут показывать в России
Коронавирус пробрался в китайские тюрьмы: заразились более 500 заключенных
Турбизнес попросит 590 млн рублей компенсации из-за коронавируса
«Хочу похвалиться»: Рогозин сообщил, что Роскосмос завершил год без единой аварии впервые за 16 лет
Хафтар готов прекратить боевые действия в Ливии при определенных условиях
"Мы вас там не оставим": Зеленский позвонил украинке, которая не смогла покинуть Ухань из-за собаки
Новейший истребитель МиГ-35 получил патент на посадку в беспилотном режиме
Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефти
В Москве пожарные спасли из горящего дома кота и пятерых человек
Задержаны мошенники, которые украла с банковских карт россиян более 3 млн рублей
Дачников вновь предложили штрафовать за борщевик на участках