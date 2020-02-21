Треть россиян считают нижнюю полку поезда самой безопасной

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:44:45+03:00

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Из соображений безопасности в поезде россияне предпочитают выбирать место на нижней полке в середине состава. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip.

В интересах безопасности спать на нижней полке предпочли 73,6% опрошенных, только 5,2 % россиян назвали наиболее безопасной сидячие места, а 3,6% считают надежными верхнюю полку, а 3% выбирают боковую полку, показал опрос OneTwoTrip.

Что касается расположения в составе вагона, то вагоны в середине состава предпочитают 47,7% опрошенных, 11,1% выбирают вагоны в головной части состава, 5,9% - в хвостовой.

Напомним, ранее опрос OneTwoTrip показал, что российские путешественники часто отказываются летать самолетами и выбирают поезд. Четверть россиян (24,8%), но другая четверть (26,3%) сравнивают цены на билеты и, если поезд выходит дешевле, едут по железной дороге. Около 17% просто боятся летать, а чуть больше 14,3 любят романтику железной дороги

ИСТОЧНИК KP.RU