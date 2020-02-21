Российское посольство во Франции назвало причину смерти российского моряка

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:39:08+03:00

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Член экипажа судна Fri Dolphin, гражданин России, погиб из-за отравления токсичными веществами. Трёх остальных российских моряков выписали из больницы во французском Бресте.

Корабль Fri Dolphin, ходивший под флагом Багамских островов, прибыло в порт Бреста после случившегося на борту отравления, сообщала газета Ouest-France. Судно транспортировало 2 750 тонн пшеницы и направлялось в порт Халл в Великобритании. Зёрна обработали веществом с содержанием фосфина, чтобы защитить их от вредителей. Токсичный газ проник в жилые помещения корабля, в результате четверо российских моряков отравились, один из них погиб. Всего экипаж состоял из шести россиян и одного украинца. Расследование ведут морские следственные органы Франции и Багамских островов.

В российском посольстве сообщили, что погибший российский моряк проживал в Эстонии и добавили, что инцидент произошёл неделю назад. РИА Новости также сообщали, что инцидент произошёл в международных водах, и после него экипаж попросил помощи у властей Франции, те предложили им заход в порт Бреста.

ИСТОЧНИК KP.RU