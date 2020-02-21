Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин
Росстат определил, какие три вещи делают счастливыми российских мужчин. Это материальное благополучие семьи, рождение ребенка и приобретение собственного жилья.
Согласно статистике, средний возраст вступления в брак у мужчин составляет 27,5 лет. Большинство из них (59%) считаю официальную регистрацию брака необходимым условием счастливой семейной жизни. Около 31% заявили, что ЗАГС для них желательное, но не обязательное мероприятие. И только 10% не видят в этом никакого смысла.
Исследование также показало, что российские мужчины в большинстве своем готовы к рождению детей. Половины из них в идеале хотели бы воспитывать двоих детей. А 20% рассчитывают завести троих.
- Среди помех к рождению желаемого числа детей чаще всего мужчины называют материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности, - говорится в исследовании.
ИСТОЧНИК KP.RU