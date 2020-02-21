2020-02-21T16:33:34+03:00
Общество

Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин

Это материальное благополучие семьи, рождение детей и покупка собственного жилья
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Фотобанк ЛориФото: Фотобанк Лори
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Росстат определил, какие три вещи делают счастливыми российских мужчин. Это материальное благополучие семьи, рождение ребенка и приобретение собственного жилья.

Согласно статистике, средний возраст вступления в брак у мужчин составляет 27,5 лет. Большинство из них (59%) считаю официальную регистрацию брака необходимым условием счастливой семейной жизни. Около 31% заявили, что ЗАГС для них желательное, но не обязательное мероприятие. И только 10% не видят в этом никакого смысла.

Исследование также показало, что российские мужчины в большинстве своем готовы к рождению детей. Половины из них в идеале хотели бы воспитывать двоих детей. А 20% рассчитывают завести троих.

- Среди помех к рождению желаемого числа детей чаще всего мужчины называют материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности, - говорится в исследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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