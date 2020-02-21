2020-02-21T19:50:35+03:00
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Президенты подтвердили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям по Сирии
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в ИдлибеПутин обсудил с Эрдоганом ситуацию в ИдлибеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в сирийском Идлибе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

Также сообщается, что Эрдоган заявил, что в регионе сирийской армии необходимо сдерживание и предотвращение гуманитарной катастрофы. Оба лидера подтвердили, что продолжат поддерживать принятые ранее договорённости по Сирии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным 21 февраля в 18:00. Пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий Песков подтверждал, что главной темой переговоров станет напряжённая ситуация в сирийском Идлибе.

Эрдоган также сообщал о предложении провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле. Инициаторами встречи выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Сайт kp.ru писал, что Турция продолжает поддерживать вооружённые формирования, с которыми ведут борьбу войска Сирии. С обеих сторон есть жертвы. Российские военные с воздуха оказывают поддержку правительственной армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет России войну
Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко
В вузах России будут обучать инструкторов для придворовых спортивных площадок
Получение российского гражданства упростят для четырёх стран
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
Глава ВОЗ о сдерживании эпидемии коронавируса: "Окно возможностей закрывается, мир должен действовать быстрее"
Российское посольство окажет максимальное содействие россиянке, задержанной в Испании по запросу США
В Испании задержали россиянку по запросу США
Дверь не закрывается, душ бьет током: Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий
Высокая честь и большая ответственность: Ирина Волк призналась, что не ожидала получить звание генерал-майора
Вылечившийся от коронавируса китаец снова заразился им
Британка, принявшая ислам, призналась в планировании теракта
На Украине возбудили пять уголовных дел из-за связанных с коронавирусом беспорядков