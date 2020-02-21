21 Февр. 2020 2020-02-21T19:50:35+03:00

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе Фото: REUTERS

Президенты подтвердили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям по Сирии

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в сирийском Идлибе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

Также сообщается, что Эрдоган заявил, что в регионе сирийской армии необходимо сдерживание и предотвращение гуманитарной катастрофы. Оба лидера подтвердили, что продолжат поддерживать принятые ранее договорённости по Сирии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным 21 февраля в 18:00. Пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий Песков подтверждал, что главной темой переговоров станет напряжённая ситуация в сирийском Идлибе.

Эрдоган также сообщал о предложении провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле. Инициаторами встречи выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Сайт kp.ru писал, что Турция продолжает поддерживать вооружённые формирования, с которыми ведут борьбу войска Сирии. С обеих сторон есть жертвы. Российские военные с воздуха оказывают поддержку правительственной армии.

ИСТОЧНИК KP.RU