2020-02-21T20:36:02+03:00
Общество

В вузах России будут обучать инструкторов для придворовых спортивных площадок

По мнению властей, это поможет популяризовать спорт среди детей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В Тольятти обсудили, как сделать спорт популярнее среди детей. Фото: правительство Самарской области.В Тольятти обсудили, как сделать спорт популярнее среди детей. Фото: правительство Самарской области.
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В Тольятти прошло заседание Совета по развитию массового детско-юношеского спорта и физкультуры в Приволжском федеральном округе. Провел его полпред президента России Игорь Комаров. Среди всего прочего главы регионов ПФО и спортсмены обсудили, как сделать спорт популярнее среди детей. Ключевым вопросом повестки назвали подготовку тренеров. Ы частности, прозвучало предложение привлечь инструкторов на придворовые площадки, сообщает правительство Самарской области.

- Особенно ощущается острая нехватка инструкторов по спорту, работающих на придворовых площадках. По мнению глав регионов, основная проблема - в отсутствии необходимых финансовых ресурсов в муниципалитетах. Здесь нужны дополнительные меры, - отметили в региональном правительстве.

По словам замминистра спорта России Марины Томиловой, в этом году в подведомственных минспорту РФ вузах начнут готовить инструкторов по спорту, которые смогут работать на придворовых площадках.

Самарская область подготовила и другие предложения по популяризации спорта среди детей. Представил их губернатор региона Дмитрий Азаров. В частности, было предложено устраивать фестивали спорта, в которых будут участвовать малыши из детских садов, создать во всех школах округа спортклубы и уделять внимание студенческому спорту.

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