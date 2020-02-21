Умер советский и американский актёр Борис Лёскин
Актёр Борис Лёскин умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщила актриса МХТ имени А. П. Чехова Дарья Юрская на своей странице в Facebook.
- Большая потеря для нас. Борис Лескин, Боба... Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы. И жизнь Бориса Лескина, длинная, разная, удивительная - невероятна. Прощайте, - сказано в сообщении Дарьи Юрской.
Борис Лёскин состоял в актёрской гильдии США и входил в комитет по выдвижению на "Оскар".
С 1980 года он жил и работал в США, играл в театре на Бродвее, а до этого служил в Большом драматическом театре в Ленинграде.
Актёр родился в 1923 году, был участником Великой Отечественной войны.
21 февраля, как сообщал сайт kp.ru, также скончался актёр Николай Тонский, сыгравший в "Особенности русской бани", "Шоу-бой" и главную роль в комедийной картине Виктора Волкова "Триста лет спустя".
Тонский умер в возрасте 52 лет, его нашли мёртвым в его собственной квартире. Несколько лет назад Тонский попал в серьезную аварию, после которой так и не смог восстановиться.
ИСТОЧНИК KP.RU