2020-02-21T21:31:04+03:00
Звезды

Умер советский и американский актёр Борис Лёскин

Актёр Борис Лескин скончался на 98 году жизни
Ася КУЗНЕЦОВА
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С 1980 года Борис Лёскин жил и работал в СШАС 1980 года Борис Лёскин жил и работал в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актёр Борис Лёскин умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщила актриса МХТ имени А. П. Чехова Дарья Юрская на своей странице в Facebook.

- Большая потеря для нас. Борис Лескин, Боба... Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы. И жизнь Бориса Лескина, длинная, разная, удивительная - невероятна. Прощайте, - сказано в сообщении Дарьи Юрской.

Борис Лёскин состоял в актёрской гильдии США и входил в комитет по выдвижению на "Оскар".

С 1980 года он жил и работал в США, играл в театре на Бродвее, а до этого служил в Большом драматическом театре в Ленинграде.

Актёр родился в 1923 году, был участником Великой Отечественной войны.

21 февраля, как сообщал сайт kp.ru, также скончался актёр Николай Тонский, сыгравший в "Особенности русской бани", "Шоу-бой" и главную роль в комедийной картине Виктора Волкова "Триста лет спустя".

Тонский умер в возрасте 52 лет, его нашли мёртвым в его собственной квартире. Несколько лет назад Тонский попал в серьезную аварию, после которой так и не смог восстановиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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