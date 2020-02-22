2020-02-22T00:24:55+03:00
В мире

Парламентские выборы в Иране завершились

Не менее восьми человек задержаны за попытку купить или продать голоса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В пятницу, 21 февраля, в Иране проходили парламентские выборыВ пятницу, 21 февраля, в Иране проходили парламентские выборыФото: REUTERS
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В пятницу, 21 февраля, в Иране проходили парламентские выборы, избирательные участки закрылись только в полночь (23.30 по московскому времени). Голосование началось в 8.00 (7.30 мск) и должно было завершиться в 18.00 (17.30 мск), однако из-за большого числа избирателей и огромных очередей время работы избирательных участков во многих районах страны неоднократно продлевалось.

По данным иранских властей, в целом выборы прошли спокойно, особых нарушений зафиксировано не было. Отмечается, что голосование проводилось усиленных мерах безопасности.

Между тем, генеральный прокурор округа Шуш Мостафа Назари сообщил агентству IRNA, что в его регионе за попытки купить или продать голоса правоохранители задержали восемь человек. Генпрокурор призвал граждан сообщать о замеченных ими нарушениях.

На 290 мест в Меджлисе (однопалатный парламент Ирана) претендовали 7148 кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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