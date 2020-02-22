В Госдуме назвали «главное достоинство» проекта об упрощенном гражданстве
Основной плюс законопроекта об упрощении получения гражданства России заключается в том, что гражданам бывших республик Советского Союза при получении российского паспорта не нужно будет отказываться от иностранного гражданства, считает председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Главное достоинство законопроекта — то, что не надо отказываться от того гражданства, которое ты имеешь», - сказал депутат Госдумы, комментируя инициативу в беседе с порталом URA.RU.
Леонид Калашников, этот законопроект также поможет решить демографическую проблему и будет способствовать репатриации.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что правительство предложило упростить процедуру предоставления российского гражданства для жителей четырех стран – Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU