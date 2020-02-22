2020-02-22T01:44:32+03:00
Политика

В Госдуме назвали «главное достоинство» проекта об упрощенном гражданстве

Ранее сообщалось, что получить российский паспорт будет проще гражданам Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Если Госдума примет законопроект, гражданам Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана будет проще получить российские паспортаЕсли Госдума примет законопроект, гражданам Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана будет проще получить российские паспортаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Основной плюс законопроекта об упрощении получения гражданства России заключается в том, что гражданам бывших республик Советского Союза при получении российского паспорта не нужно будет отказываться от иностранного гражданства, считает председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Главное достоинство законопроекта — то, что не надо отказываться от того гражданства, которое ты имеешь», - сказал депутат Госдумы, комментируя инициативу в беседе с порталом URA.RU.

Леонид Калашников, этот законопроект также поможет решить демографическую проблему и будет способствовать репатриации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что правительство предложило упростить процедуру предоставления российского гражданства для жителей четырех стран – Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Госдуме назвали «главное достоинство» проекта об упрощенном гражданстве
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