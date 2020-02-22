2020-02-22T06:44:00+03:00
Политика

«Разочарованы, но не удивлены»: Посольство России в США ответило на обвинения в причастности к кибератакам в Грузии

Российские дипломаты отмечают, что их американские коллеги «все чаще прибегают к методам бульварных журналистов»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посольство России в ВашингтонеПосольство России в ВашингтонеФото: REUTERS
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Посольство России в Вашингтоне прокомментировало прозвучавшие из Соединенных Штатов обвинения в адрес нашей страны в причастности к кибератакам на правительственные сайты Грузии.

«Разочарованы, но не удивлены очередными бездоказательными обвинениями в адрес России в связи с якобы кибернападением на Грузию в октябре 2019 года», - говорится в заявлении российского представительства в США, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

В комментарии посольства отмечается, что «когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов», и это «вызывает сожаление». Российские дипломаты также напомнили, что наша страна готова к любому диалогу, в том числе, и в области информационной безопасности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в МИД Грузии обвинили Россию в масштабной кибератаке, которая якобы затронула множество грузинских правительственных сайтов, причем позицию Тбилиси поддержал госсекретарь США Майк Помпео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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