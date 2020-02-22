США не планируют размещать ядерные ракеты в Европе

22 Февр. 2020 2020-02-22T07:49:38+03:00

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Соединенные Штаты планируют ответить России на распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но речь не идет о размещении в Европе ядерных вооружений - Вашингтон обойдется обычными. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил представитель Пентагона.

"Мы ответим обычными крылатыми ракетами и обычными баллистическими ракетами того радиуса, который охватывает ДРСМД, но у нас нет планов делать их способными нести ядерный заряд", - сказал высокопоставленный сотрудник американского Минобороны.

Он подчеркнул, что на настоящий момент вопрос размещения новых вооружений на территории Европы пока не обсуждалось с партнерами.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU