2020-02-22T09:05:55+03:00
Политика

Опубликовано видео уничтожения техники боевиков в Идлибе

Атака террористов в районе деревни Нейраб была успешно отражена [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Армия уничтожила вооружения и технику боевиковАрмия уничтожила вооружения и технику боевиковФото: скриншот с видео
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Сирийское агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлен момент отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от города Саракиб в провинции Идлиб.

На снятые с беспилотника кадры попало уничтожение вооружений и техники террористов, включая бронетранспортеры, танки и пикапы с грузом.

Напомним, что в четверг, 20 февраля, боевики при поддержке артиллерии турецких военных пытались прорвать позиции правительственной армии САР в Идлибе. Дамаск обратился за помощью к России, и наши Су-24 нанесли удар по противникам.

Сайт kp.ru писал, что это позволило сирийцам отбить все атаки боевиков. Анкару же призвали перестать поддерживать террористов.

Накануне в пятницу ситуацию в Идлибе обсудили президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Российский лидер выразил обеспокоенность усилением агрессии со стороны боевиков.

Отражение атаки террористов в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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