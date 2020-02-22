Опубликовано видео уничтожения техники боевиков в Идлибе
Сирийское агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлен момент отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от города Саракиб в провинции Идлиб.
На снятые с беспилотника кадры попало уничтожение вооружений и техники террористов, включая бронетранспортеры, танки и пикапы с грузом.
Напомним, что в четверг, 20 февраля, боевики при поддержке артиллерии турецких военных пытались прорвать позиции правительственной армии САР в Идлибе. Дамаск обратился за помощью к России, и наши Су-24 нанесли удар по противникам.
Сайт kp.ru писал, что это позволило сирийцам отбить все атаки боевиков. Анкару же призвали перестать поддерживать террористов.
Накануне в пятницу ситуацию в Идлибе обсудили президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Российский лидер выразил обеспокоенность усилением агрессии со стороны боевиков.
Отражение атаки террористов в Идлибе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»