2020-02-22T09:37:57+03:00
Политика

Противников Трампа в Белом доме стали вносить в специальные списки

В случае победы действующего президента на выборах все эти люди больше не будут получать повышения по службе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Белый дом приступил к составлению списков идеологических противников президента США Дональда Трампа из числа сотрудников американской администрации. Соответствующее поручение дал новый руководитель кадрового управления Джон Макинти.

В четверг, 20 февраля, он провел встречу с чиновниками, отвечающими за связи с министерствами и ведомствами правительства Соединенных Штатов, и дал понять - впереди большая "чистка".

Однако ждать ее раньше запланированных на ноябрь президентских выборов не стоит. Если же Трампа вновь изберут главой государства, то его идеологические противники перестанут получать повышения по службе.

"Трамп наделил Макинти, которого он считает абсолютно преданным себе человеком, полномочиями осуществить чистку, изгнав "глубокое подполье", - пишет портал Axios.

Сайт kp.ru писал, что выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Россию, к слову, уже начали безосновательно обвинять в планах по вмешательству в избирательную комиссию.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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