"И так каждый раз": Скабеева оценила обещание Зеленского наказать за беспорядки

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:39:41+03:00

Президент Украины назвал ответственными за ситуацию с эвакуированными из Уханя "вирусологов в спортивных костюмах" [видео]

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Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала недавнюю реакцию президента Украины Владимира Зеленского на беспорядки в Новых Санжарах, жители которых выступили решительно против размещения в городе эвакуированных из Китая соотечественников.

Сайт kp.ru писал, что глава государства обвинил в случившемся "вирусологов в спортивных костюмах", которые еще недавно были замечены в роли "уважаемых аграриев, выступающих против рынка земли". По мнению политика, именно они сеяли панику среди людей и должны быть наказаны.

"Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали Беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?!", — написала телеведущая у себя в соцсетях.

Обращение Президента Зеленского от 21 февраля 2020.Зелеский обратился к украинцам после эвакуации людей из Уханя

Она напомнила, что в 2014 году во всех зверствах обвинили самих жертв преступлений, а убийцам "раздали медали и кресла в парламенте".

"И так каждый раз", — заключила Скабеева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU