Более 11,4 тысячи российских детей ВИЧ-инфицированы

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:03:52+03:00

На сегодняшний день на диспансерном наблюдении находятся более 11,4 тыс. детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На диспансерном наблюдении в России находятся более 11,4 тысячи ВИЧ-инфицированных детей и подростков. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что большинство таких детей старше 11 лет. Они были рождены ВИЧ-инфицированными матерями и женщинами, которые приобрели инфекцию во время беременности и родов.

"16,9% детей от указанных 11,4 тыс. находились в 2019 году в возрасте 8-10 лет, то есть были учащимися младших классов, которые только начинают активно взаимодействовать с социумом", - добавили в надзорной службе.

Эта именно та группа людей, на которую стоит обращать особое внимание во избежание дискриминации со стороны сверстников и педагогов.

Что касается подростков в возрасте 15-20 лет, то доля впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в этой группе снизилась с 1,6% в 2012 году до 0,8% в 2019-м. В Роспотребнадзоре считают, что это свидетельствует о результативности профилактической работы в образовательных учреждениях.

Также снизилась доля инфицированных в возрасте 20-30 лет - с 35,2% до 14,6%. Наиболее высокий уровень пораженности зафиксирован среди граждан старше 30, но младше 40 лет - 43-45% среди всех новых случаев, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в начале 2020 года журналист Юрий Дудь выпустил фильм о ВИЧ. Видео всего за несколько дней набрало более 12 млн просмотров и стало очень популярным.

За фильм про ВИЧ в Росси Дудя нужно наградить. Реплика Мардана.Фильм Юрия Дудя ВИЧ в России эпидемия, про которую не говорят за несколько дней посмотрели более 12 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU