Православные верующие отмечают первую в 2020 году Вселенскую родительскую субботу

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:17:25+03:00

В этот день принято усердно молиться обо всех усопших, особенно о тех, кто не получил церковного отпевания

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В России отмечается первая в 2020 году Вселенская родительская суббота, известная как мясопустная. 22 февраля во всех православных храмах будут чтить память усопших - не только родных и близки, но и тех, кто не получил церковного отпевания или молитвы.

Особое внимание уделяется тем людям, которые внезапно скончались за границей, пропали без вести, сгорели или замерзли насмерть. Следующее за родительской субботой воскресенье посвящено воспеванию Страшного Суда, а потому накануне важно позаботиться о душах тех, кому молитвы могут помочь в загробной участи.

Стоит отметить, что дни особого поминовения усопших каждый год меняется, так как дата Пасхи тоже подвижна и не зафиксирована за определенным днём календаря. Сайт kp.ru писал о том, когда будут отмечать Вселенские родительские субботы в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU