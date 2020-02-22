Российские дипломаты готовы оказать помощь биатлонистам

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:18:01+03:00

Обыски в гостиничном номере Александра Логинова и Евгения Гараничева были проведены итальянской полицией утром в субботу

Посольство в Риме требует разъяснений у итальянских властей по ситуации c обысками у биатлонистами

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Как сообщили kp.ru в посольстве России в Италии, наши дипломаты уже связались с МИД Италии и аппаратом правительства с требованием разъяснить, на каком основании были проведены обыски у биатлониста Александра Логинова. В Антерсельву, где проходит чемпионат мира по биатлону уже направлен сотрудник Генконсульства в Милане для оказания помощи нашим спортсменам.

Обыски в гостиничном номере Александра Логинова и Евгения Гараничева были проведены итальянской полицией утром в субботу. По мнению главы федерации биатлона Владимира Драчева, причиной этого являются подозрения в незаконной перевозке допинга. Полицейские изъяли оружие атлетов, а также компьютеры.

Комментарии ситуации с итальянской стороны пока получить не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762373" frameborder="0"></iframe> Российские биатлонисты едут в полицейское управление.

МНЕНИЕ

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Рано утром в субботу в итальянском местечке Антерсельва полиция конфисковала компьютеры, телефоны и личные вещи наших спортсменов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU