Российские дипломаты готовы оказать помощь биатлонистам
Как сообщили kp.ru в посольстве России в Италии, наши дипломаты уже связались с МИД Италии и аппаратом правительства с требованием разъяснить, на каком основании были проведены обыски у биатлониста Александра Логинова. В Антерсельву, где проходит чемпионат мира по биатлону уже направлен сотрудник Генконсульства в Милане для оказания помощи нашим спортсменам.
Обыски в гостиничном номере Александра Логинова и Евгения Гараничева были проведены итальянской полицией утром в субботу. По мнению главы федерации биатлона Владимира Драчева, причиной этого являются подозрения в незаконной перевозке допинга. Полицейские изъяли оружие атлетов, а также компьютеры.
Комментарии ситуации с итальянской стороны пока получить не удалось.
Российские биатлонисты едут в полицейское управление.
МНЕНИЕ
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Рано утром в субботу в итальянском местечке Антерсельва полиция конфисковала компьютеры, телефоны и личные вещи наших спортсменов (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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