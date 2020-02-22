2020-02-22T12:18:01+03:00
Спорт

Российские дипломаты готовы оказать помощь биатлонистам

Посольство в Риме требует разъяснений у итальянских властей по ситуации c обысками у биатлонистами
Иван СЫСОЕВ
Поделиться:
Обыски в гостиничном номере Александра Логинова и Евгения Гараничева были проведены итальянской полицией утром в субботуОбыски в гостиничном номере Александра Логинова и Евгения Гараничева были проведены итальянской полицией утром в субботу
Изменить размер текста:

Как сообщили kp.ru в посольстве России в Италии, наши дипломаты уже связались с МИД Италии и аппаратом правительства с требованием разъяснить, на каком основании были проведены обыски у биатлониста Александра Логинова. В Антерсельву, где проходит чемпионат мира по биатлону уже направлен сотрудник Генконсульства в Милане для оказания помощи нашим спортсменам.

Обыски в гостиничном номере Александра Логинова и Евгения Гараничева были проведены итальянской полицией утром в субботу. По мнению главы федерации биатлона Владимира Драчева, причиной этого являются подозрения в незаконной перевозке допинга. Полицейские изъяли оружие атлетов, а также компьютеры.

Комментарии ситуации с итальянской стороны пока получить не удалось.

Российские биатлонисты едут в полицейское управление.

МНЕНИЕ

Большая холодная война в биатлоне: С нашими биатлонистами борются, как с террористами

Рано утром в субботу в итальянском местечке Антерсельва полиция конфисковала компьютеры, телефоны и личные вещи наших спортсменов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Допинговый скандал»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24