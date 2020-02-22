Кравчук не поверил словам о снижении пенсий на Украине

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:57:34+03:00

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Первый президент Украины Леонид Кравчук усомнился в том, что в стране в будущем может снизиться размер пенсий.

Сайт kp.ru писал, что ранее с таким утверждением выступила заместитель министра социальной политики Натальи Ненюченко. Она заявила, что сейчас на Украине создаются все условия для этого. Речь идет, в частности, о высоком уровне теневой занятости и недостаточном участии граждан в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

По мнению же Кравчука, ситуация не соответствует действительности, а слова замминистра - "самый настоящий фейк". Экс-президент рассказал, что общался с "людьми на вершине власти", и никто не говорил об уменьшении выплат. Позиция же Ненюченко может быть исключительно ее частным мнением.

"У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу", — сказал Кравчук в комментарии "НСН".

ИСТОЧНИК KP.RU