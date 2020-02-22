2020-02-22T14:57:34+03:00
Политика

Кравчук не поверил словам о снижении пенсий на Украине

Экс-президент страны заявил, что замминистра соцполитики Наталья Ненюченко могла высказывать исключительно частное мнение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Первый президент Украины Леонид КравчукПервый президент Украины Леонид КравчукФото: Максим ЛЮКОВ
Изменить размер текста:

Первый президент Украины Леонид Кравчук усомнился в том, что в стране в будущем может снизиться размер пенсий.

Сайт kp.ru писал, что ранее с таким утверждением выступила заместитель министра социальной политики Натальи Ненюченко. Она заявила, что сейчас на Украине создаются все условия для этого. Речь идет, в частности, о высоком уровне теневой занятости и недостаточном участии граждан в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

По мнению же Кравчука, ситуация не соответствует действительности, а слова замминистра - "самый настоящий фейк". Экс-президент рассказал, что общался с "людьми на вершине власти", и никто не говорил об уменьшении выплат. Позиция же Ненюченко может быть исключительно ее частным мнением.

"У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу", — сказал Кравчук в комментарии "НСН".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков о «поручениях» президента по ВИЧ: «Никогда не слышал об этом»
Кравчук не поверил словам о снижении пенсий на Украине
Глава Минздрава Украины показала свою комнату в санатории "Новые Санжары"
В Италии зафиксирована вторая смерть от коронавируса
Посольство РФ направило в МИД Италии ноту из-за обыска у биатлонистов
МИД России оценил решение суда Гааги по морским претензиям Украины
Российские дипломаты готовы оказать помощь биатлонистам
Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары, где прошли беспорядки
Православные верующие отмечают первую в 2020 году Вселенскую родительскую субботу
Более 11,4 тысячи российских детей ВИЧ-инфицированы
Албания экстрадировала в Россию воевавшего в Сирии сторонника ИГ*
Биатлонист Александр Логинов подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил
"Мы не сломаемся, не такой менталитет": Логинов рассказал об обысках в Италии
Союз биатлонистов рассказал, почему полиция нагрянула к Логинову
"И так каждый раз": Скабеева оценила обещание Зеленского наказать за беспорядки
Появилось видео обысков в номерах российских биатлонистов в Италии