2020-02-22T15:26:38+03:00
Общество

Песков о «поручениях» президента по ВИЧ: «Никогда не слышал об этом»

Ранее появилась информация о том, что глава государства подписал перечень соответствующих поручений, но не публиковал их
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков о «поручениях» президента по ВИЧ: «Никогда не слышал об этом»Песков о «поручениях» президента по ВИЧ: «Никогда не слышал об этом»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о поручениях президента России Владимира Путина по ВИЧ.

«Никогда не слышал об этом», - передают РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее появилась информация, что Путин создал список поручений по борьбе с ВИЧ. Как сообщал «Коммерсант», российский лидер потребовал увеличить охват антиретровирусной терапии, тестирования на вирус с помощью диспансеризации и не только.

В сообщении говорилось, что глава государства поручил правительству подготовить отдельную программу по профилактике ВИЧ с учётом основных групп риска. Также кабмин должен подготовить новую государственную стратегию, направленную на противодействие распространению заболевания и включающую в себя лечение при помощи антиретровирусных препаратов сразу после постановки диагноза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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