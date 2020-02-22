22 Февр. 2020 2020-02-22T20:10:43+03:00

В Одессе вандалы разрисовали стелу в честь освобождения города от фашистов. Фото : Думская / Иван Бошку

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В субботу, 22 февраля, злоумышленники разрисовали в Одессе стелу «Крылья Победы», которая была возведена в 1984 году в честь освобождения города от фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года.

Как передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на представителя областного управления полиции, мемориал разрисовали цветными красками, в том числе гранитные тумбы с именами воинов, освобождавших город.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Напомним, в 2018 году в Одессе вандалы разрисовали памятники потемкинцам и матросу Вакуленчуку. Его облили красной краской и написали на постаменте «Смерть червоним катам». Первой о случившемся сообщила одесская ячейка «Правого сектора» (запрещен в РФ), которая обвинила потемкинцев «в жестоких погромах Одесского порта и обстреле жилых кварталов города из корабельной батареи».

ИСТОЧНИК KP.RU