В доме экс-главы МИД Украины убили бизнесмена

22 Февр. 2020 2020-02-22T23:35:38+03:00

Полиция расследует смерть мужчины как умышленное убийство, а хозяева утверждают, что гость покончил с собой

Изменить размер текста: A A

В Киевской области произошло ЧП: в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары внезапно скончался гость, гендиректор компании Atlantic Group Сергей Старицкий.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в доме находилось всего три человека – хозяин с супругой и предприниматель, выпивали. По словам хозяйки дома, они с мужем находились в другой комнате, когда их гость совершил самоубийство.

Правоохранители в версию суицида не поверили, и смерть предпринимателя расследуется как умышленное убийство, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на представителей Национальной полиции.

В сообщении ведомства говорится, что в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов «данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью». Поэтому следствие по согласованию с прокуратурой переквалифицировало уголовное дело с «самоубийства» на «умышленное убийство», следственные действия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU