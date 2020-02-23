Украина определила своего участника «Евровидения – 2020»

23 Февр. 2020 2020-02-23T01:37:52+03:00

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Вечером в субботу, 22 февраля, в Киеве прошел финал национального отбора исполнителей на международный песенный конкурс «Евровидения – 2020». За право представлять свою страну в Нидерландах боролись шесть финалистов: Jerry Hail (Яна Шемаева), KRUTЬ (Марина Круть), David Axelrod, Khayat (Андрей Хайат), группа Go-A и музыкальный коллектив Tvorchi. Шоу транслировал телеканал «Первый национальный».

«Украину на «Евровидении – 2020» представит группа Go-A», - объявил победителя отбора ведущий Сергей Притула.

Напомним, в этом году музыкальный конкурс с 12 по 16 мая будет проходить в Роттердаме под девизом «Откройся» (Open Up), исполнители будут выступать на сцене концертного зала Ahoy. Нидерланды получили право принять участников «Евровидения» из 41 страны после победы голландца Дункана Лоуренса, исполнившего песню Arcade.

Как писал сайт kp.ru, Украина же в прошлом году в конкурсе не участвовала из-за громкого политического скандала, разгоревшегося вокруг победительницы национального отбора певицы Maruv (Анны Корсун). В итоге девушка, а следом за ней и остальные претенденты, отказались ехать в Израиль.

ИСТОЧНИК KP.RU