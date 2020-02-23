2020-02-23T01:37:52+03:00
Звезды

Украина определила своего участника «Евровидения – 2020»

Представлять страну на «Евровидении – 2020» в Нидерландах будет группа Go-A
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Ведущий Сергей Притула (крайний слева) объявил победителя национального отбора на «Евровидение»Ведущий Сергей Притула (крайний слева) объявил победителя национального отбора на «Евровидение»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вечером в субботу, 22 февраля, в Киеве прошел финал национального отбора исполнителей на международный песенный конкурс «Евровидения – 2020». За право представлять свою страну в Нидерландах боролись шесть финалистов: Jerry Hail (Яна Шемаева), KRUTЬ (Марина Круть), David Axelrod, Khayat (Андрей Хайат), группа Go-A и музыкальный коллектив Tvorchi. Шоу транслировал телеканал «Первый национальный».

«Украину на «Евровидении – 2020» представит группа Go-A», - объявил победителя отбора ведущий Сергей Притула.

Напомним, в этом году музыкальный конкурс с 12 по 16 мая будет проходить в Роттердаме под девизом «Откройся» (Open Up), исполнители будут выступать на сцене концертного зала Ahoy. Нидерланды получили право принять участников «Евровидения» из 41 страны после победы голландца Дункана Лоуренса, исполнившего песню Arcade.

Как писал сайт kp.ru, Украина же в прошлом году в конкурсе не участвовала из-за громкого политического скандала, разгоревшегося вокруг победительницы национального отбора певицы Maruv (Анны Корсун). В итоге девушка, а следом за ней и остальные претенденты, отказались ехать в Израиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число зараженных коронавирусом в Италии возросло до 66
Украина определила своего участника «Евровидения – 2020»
Овечкин забил юбилейную 700-ю шайбу в НХЛ
В Мексике пропала девочка-подросток из России
В доме экс-главы МИД Украины убили бизнесмена
Российские военные зафиксировали 25 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Серия взрывов в Багдаде: пострадали по меньшей мере 17 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-2019 в Италии превысило 50 человек
«Лишний раз попиариться»: Лещенко раскритиковал скандальный клип лидера Rammstein
Ученые выяснили, как коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухани
«Затевают крайне опасную игру»: МИД РФ отреагировал на военные учения Вашингтона
Госдеп обвинил Москву в проведении "кампании дезинформации" о коронавирусе
В посольстве рассказали о первичных результатах обысков у российских биатлонистов
Трамп возмущен решением вернуть в США заболевших коронавирусом
В Одессе вандалы разрисовали стелу в честь освобождения города от фашистов
Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным, Меркель и Макроном на саммите по Идлибу
Геологи обнаружили в Индии более трех тысяч тонн золота
Инкубационный период коронавируса COVID-19 может длиться дольше двух недель
Сирия пригрозила сбивать все самолёты, нарушающие воздушное пространство
Замглавы МИД РФ рассказал о восьми случаях нападения на российскую базу Хмеймим
У водителя автобуса, перевозившего украинцев на карантин, поднялась температура
Глава СНБО сообщил о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе