Захарова назвала «намеренным вбросом» обвинения США в дезинформации о коронавирусе

23 Февр. 2020 2020-02-23T02:48:39+03:00

Ранее в американском госдепе заявили, что считают Россию причастной к кампании по дезинформации о вспышке инфекции

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Заявления госдепартамента Соединенных Штатов о том, что наша страна якобы имеет какое-то отношение к кампании по дезинформации о происхождении и распространении «китайского коронавируса» COVID-19 – это «намеренный вброс», уверена официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Намеренный вброс», - сказала она ТАСС, комментируя прозвучавшие из Вашингтона обвинения в адрес России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне и.о. заместителя госсекретаря США по Европе и Евразии Филип Рикер заявил, что в соцсетях ведется некая «огромная кампания дезинформации», цель которой – убедить общественность в том, что за вспышкой «чумы 2020» стоят американцы, и навредить имиджу Штатов. И в госдепе считают, будто к этой «кампании» причастна наша страна – якобы фальшивые аккаунты, распространяющие эту информацию, связаны с Россией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU