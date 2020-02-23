2020-02-23T02:48:39+03:00
В мире

Захарова назвала «намеренным вбросом» обвинения США в дезинформации о коронавирусе

Ранее в американском госдепе заявили, что считают Россию причастной к кампании по дезинформации о вспышке инфекции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария ЗахароваОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заявления госдепартамента Соединенных Штатов о том, что наша страна якобы имеет какое-то отношение к кампании по дезинформации о происхождении и распространении «китайского коронавируса» COVID-19 – это «намеренный вброс», уверена официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Намеренный вброс», - сказала она ТАСС, комментируя прозвучавшие из Вашингтона обвинения в адрес России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне и.о. заместителя госсекретаря США по Европе и Евразии Филип Рикер заявил, что в соцсетях ведется некая «огромная кампания дезинформации», цель которой – убедить общественность в том, что за вспышкой «чумы 2020» стоят американцы, и навредить имиджу Штатов. И в госдепе считают, будто к этой «кампании» причастна наша страна – якобы фальшивые аккаунты, распространяющие эту информацию, связаны с Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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