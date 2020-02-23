2020-02-23T07:49:45+03:00
В мире

С мечом в руке и Иванкой на плечах: Трамп опубликовал болливудское видео с собой в главное роли

Голову американского президента «приклеили» к телу главного героя фильма «Бахубали: Рождение легенды»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп оценил ролик, который подготовили к его встрече с индийским премьеромДональд Трамп оценил ролик, который подготовили к его встрече с индийским премьеромФото: Кадр видео
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Американский президент вновь показал, как любит «фотошоп» и другие программы, с помощью которых можно приделать голову к чужому телу. Ранее Дональд Трамп похвалился в твиттер «стальным» прессом боксера Сильвестра Сталлоне из фильма «Рокки», выдав этот торс за свой – на фото к телу киногероя «приклеили» голову американского лидера.

Теперь Трамп поделился видео, на котором он сокрушает врагов мечом. К встрече американского президента с премьер-министром Индии Моди, в этой азиатской стране сделали ролик. За основу взяли болливудский фильм «Бахубали: Рождение легенды». Главным героем, стараниями программистов, стал Дональд Трамп, а его возлюбленной – Мелания Трамп.

Президент США в кадре скачет на коне, ловко обращается с копьем и мечом, держит на плечах дочь Иванку и ее мужа. Венчает это все фраза «США и Индия едины».

- С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии! – Дональд Трамп ретвитнул ролик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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