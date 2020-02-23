Трамп насмешливо поздравил Сандерса с лидерством на первичных выборах в Неваде
Глава Белого дома Дональд Трамп внимательно следил за первичным голосованием членов Демократической партии США в Неваде, где выбирают его возможного соперника по президентской избирательной гонке.
На праймериз в этом штате уверенно лидирует сенатор Берни Сандерс. По данным CNN, 78-летний претендент набирает около 44,5% голосов, за ним с большим отрывом идет бывший вице-президент Джо Байден (19,5%).
«Похоже, сумасшедший Берни хорошо себя чувствует в великом штате Невада. Байден и остальные выглядят слабо», - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Он добавил, что миллиардер Майкл Блумберг «ни при каких условиях не сможет возобновить свою кампанию после худших результатов в истории президентских дебатов».
Речь идет о прошедших в Лас-Вегасе предвыборных дебатах демократов, в ходе которых экс-мэра Нью-Йорка обвинили в женоненавистничестве, расизме и желании «купить» демократов. Стоит отметить, что Блумберг в кокусах в первых четырёх штатах, в том числе и в Неваде, не участвует, его имя в списках кандидатов от демократов впервые появится только в «супервторник» 3 марта, когда голосовать будут сразу 15 штатов.
«Поздравляю, Берни, и не позволяй им забрать это у тебя!» - подытожил Трамп.
Имя его будущего соперника на выборах президента США станет известно после национального съезда Демократической партии, который пройдет 13 – 16 июля в Милуоки (штат Висконсин).
К слову, как писал сайт kp.ru, ранее две разных американских издания сообщили о «намерении» России «вмешаться» в нынешнюю избирательную гонку: New York Times утверждала, якобы Москва собирается помогать Трампу, а Washington Post информировала о российском «содействии» Сандерсу.
ИСТОЧНИК KP.RU