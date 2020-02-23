2020-02-23T09:23:20+03:00
Политика

Трамп насмешливо поздравил Сандерса с лидерством на первичных выборах в Неваде

Глава Белого дома отметил, что остальные претенденты на президентское кресло от демократов «выглядят слабо»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дональд Трамп не видит достойных соперников на будущих президентских выборахДональд Трамп не видит достойных соперников на будущих президентских выборахФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп внимательно следил за первичным голосованием членов Демократической партии США в Неваде, где выбирают его возможного соперника по президентской избирательной гонке.

На праймериз в этом штате уверенно лидирует сенатор Берни Сандерс. По данным CNN, 78-летний претендент набирает около 44,5% голосов, за ним с большим отрывом идет бывший вице-президент Джо Байден (19,5%).

«Похоже, сумасшедший Берни хорошо себя чувствует в великом штате Невада. Байден и остальные выглядят слабо», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он добавил, что миллиардер Майкл Блумберг «ни при каких условиях не сможет возобновить свою кампанию после худших результатов в истории президентских дебатов».

Речь идет о прошедших в Лас-Вегасе предвыборных дебатах демократов, в ходе которых экс-мэра Нью-Йорка обвинили в женоненавистничестве, расизме и желании «купить» демократов. Стоит отметить, что Блумберг в кокусах в первых четырёх штатах, в том числе и в Неваде, не участвует, его имя в списках кандидатов от демократов впервые появится только в «супервторник» 3 марта, когда голосовать будут сразу 15 штатов.

«Поздравляю, Берни, и не позволяй им забрать это у тебя!» - подытожил Трамп.

Имя его будущего соперника на выборах президента США станет известно после национального съезда Демократической партии, который пройдет 13 – 16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее две разных американских издания сообщили о «намерении» России «вмешаться» в нынешнюю избирательную гонку: New York Times утверждала, якобы Москва собирается помогать Трампу, а Washington Post информировала о российском «содействии» Сандерсу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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