В России почти 11 тысяч человек находятся под контролем из-за коронавируса

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:48:29+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль почти 11 тысяч человек из-за возможного их инфицирования коронавирусом. Все эти люди - граждане Китая или приехали из КНР. Напомним, распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина с 20 февраля закрыт въезд в Россию для китайцев. Отменены регулярные и чартерные рейсы российских компаний. Однако, иностранных компаний запрет не касается - но для них выделили отдельный терминал в Шереметьево.

- Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 23 февраля 2020 под контролем остаются 10 тыс. 825 человек,- сказано в сообщении Роспотребнадзора.

В Россию вернулись граждане, которые находились на туристическом корабле Diamond Princess. Из восьми человек у троих подтвержден коронавирус, но медики оценили состояние заболевших как стабильное, угрозы их жизням нет. Они проходят лечение в Казани, здесь же для всех вернувшихся обустроили помещение для двухнедельного карантина.

- Сообщалось о сроках инкубационного периода от 1 до 17 дней. Не исключена возможность заражения от больного в инкубационном периоде,- сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU