Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:49:39+03:00

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Российские туристы в будущем возможно смогут обойтись без обменников при посещении Турции. Стороны ведут переговоры о переходе на оплату в рублях. Таким образом в стране с самыми востребованными среди россиян курортами планируют еще больше увеличит турпоток.

- Сейчас идет процесс согласования порядка расчетов соответствующими ведомствами, но уже есть некоторые договоренности по этому поводу, это точно. Это, конечно, очень поможет развитию туризма,- приводит ТАСС слова губернатора провинции Анталья Мунира Каралоглу.

Он подтвердил, что есть разработки, но пока не достигнуты согласования по ряду пунктов. Когда нововведение может вступить в силу тоже, не ясно. В Турции признались, были бы рады, если россияне смогут расплачиваться в стране рублями, а граждане Турции в России лирами.

Ранее в Турции планировали разрешить россиянам посещать свои курорты не только без виз, но и без заграничного паспорта. На онлайн-площадках Турции россияне уже могут расплачиваться по рублевым счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU