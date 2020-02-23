«Безопасность России в надёжных руках»: Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:15:29+03:00

Глава государства выразил уверенность, что российские армия и флот будут надежно стоять на службе интересов страны [видео]

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Президент России Владимир Путин поздравить ветеранов, гражданский персонал Вооружённых сил, всех россиян с Днём защитника Отечества

«Как говорил Кутузов, нет выше чести, чем носить русский мундир. Во все времена наши воины верой и правдой служили Отечеству, а наш народ гордился их стойкостью, мужеством и силой воли», - сказал российский лидер, выступая в Кремле перед концертом в честь Дня защитника Отечества.

Путин выразил уверенность, что сегодня безопасность нашей страны «в надёжных руках», а российские «офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую службу». Кроме того, глава государства отдельно поблагодарил участникам боевых действий в Сирии, которые борются с терроризмом.

«Уверен, что армия и флот РФ будут надежно стоять на службе интересов России, достойно решать поставленные задачи», - добавил российский лидер.

Напомним, сегодня в честь праздника на Красной площади в Москве состоится большой концерт, который завершится салютом, праздничные залпы увидят в разных районах города - будет 16 точек запуска.

Путин на торжестве в честь Дня защитника Отечества.Президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества

ИСТОЧНИК KP.RU