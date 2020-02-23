Депутат Рады нецензурно поздравил украинцев с 23 февраля

23 Февр. 2020 2020-02-23T19:38:33+03:00

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Неоднозначную реакцию в Сети вызвало поздравление депутата Верховной Рады Ильи Кивы с Днём защитника Отечества, в котором он использовал нецензурную лексику.

«Да пошли они *** (куда подальше) со своей декоммунизацией! С праздником нас, мужчины!» — написал он на своей странице в Facebook.

Одна из пользователей отметила, что «чем дальше, тем веселее топим за СССР», другая поинтересовалась, какое отношение Кива имеет к Красной армии. «Вы давали присягу Украине! Думаю, вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!», - возмутилась пользователь.

На что украинский депутат ответил, что у него в СССР служили отец и дед. Позицию Кивы поддержала часть комментаторов.

«Молодец Илья! С Праздником!» — ответил один из них.

Напомним, в 2014 году президент Украины Петр Порошенко отменил празднование 23 февраля. Праздник перенесли на 14 октября. В стране также запрещена демонстрация коммунистической символики.

ИСТОЧНИК KP.RU