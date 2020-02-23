В Британии коронавирус диагностировали у четырех человек, эвакуированных с Diamond Princess

23 Февр. 2020 2020-02-23T22:05:19+03:00

В Великобритании коронавирус диагностировали у четырех человек, эвакуированных с Diamond Princess Фото: Александр ГЛУЗ

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Коронавирус нового типа диагностирован у четырех англичан, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщил главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти.

«Тесты еще четыре пациента в Англии на COVID-19 дали положительный результат, что довело количество случаев в Великобритании до 13 (…) вирус был передан им на борту круизного лайнера Diamond Princess», - говорится в заявлении врача.

Уитти также сообщил, что больные были перемещены из больницы, где на карантине находятся все эвакуированные британскими властями, в специализированный инфекционный центр.

Всего с лайнера Diamond Princess Британия эвакуировала 13 англичан и двух ирландцев.

Накануне еще у 57 человек с круизного лайнера был диагностирован новый тип коронавируса. Таким образом число заразившихся на борту судна взросло до 691. Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 23 февраля, число смертей от китайской пневмонии среди пассажиров Diamond Princess увеличилось до трех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762487" frameborder="0"></iframe> В Великобритании эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess поместили на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU