2020-02-23T22:45:51+03:00
Происшествия

Военные Израиля сообщили о запуске 20 ракет из сектора Газа

Сирены воздушной тревоги два раза за вечер сработали в городе Ашкелон
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Военные Израиля сообщили о запуске 20 ракет из сектора ГазаВоенные Израиля сообщили о запуске 20 ракет из сектора ГазаФото: REUTERS
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В воскресенье, 23 февраля, из палестинского сектора Газа по израильской территории выпущены 20 ракет, 10 из них были перехвачены системой противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Были засечены 20 пусков ракет из сектора Газа по израильской территории, около 10 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол"», - говорится в заявлении военных.

Информация о пострадавших в результате массированного обстрела не поступало.

Через несколько часов пресс-служба израильской армии сообщила, что сирены воздушной тревоги второй раз за вечер сработали в городе Ашкелон на юге Израиля.

Напомним, на прошлой неделе, 15 февраля, из сектора Газа по территории Израиля были выпущены две ракеты, незадолго до этого сигналы ракетного оповещения прозвучали на юге Израиля, в кибуце Кисуфим. Как сообщал ранее сайт kp.ru, обмены ударами между двумя сторонами участились в конце январе.

Военные Израиля сообщили о запуске 20 ракет из сектора Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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