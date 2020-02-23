2020-02-23T22:53:02+03:00
Звезды

«Пиарить свою культуру»: Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидение – 2020»

Музыкант призвал участника от России на международном песенном конкурсе исполнить песню на русском языке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Пиарить свою культуру»: Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидение – 2020»«Пиарить свою культуру»: Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидение – 2020»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал сообщение о том, что группа Go-A с песней на национальном языке «Соловей» представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020».

«Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли, что нужно свою культуру продвигать, а не распиаривать британцев. Не капать на британскую «мельницу», а пиарить и продвигать свою культуру», — заявил певец в беседе с «Газета.Ru».

Лоза считает, что России не нужна победа на «Евровидении». Первым делом, по его словам, «нужно продвигать свою культуру» и также отправить на международный песенный конкурс человека с русской песней на национальном языке, с которой «есть шанс заявить о себе в мире».

«Люди, исполняющие такие песни, самобытны и интересны. А вот, скажем, англоязычные русские, азербайджанцы, украинцы не нужны никому, у них своих таких полно», - пояснил он.

Как сообщал сайт kp.ru, 22 февраля в Киеве прошел финал национального отбора исполнителей на «Евровидении – 2020», на котором победу одержала группа Go-A.

В этом году музыкальный конкурс будет проходить с 12 по 16 мая в Роттердаме под девизом «Откройся» (Open Up).

ИСТОЧНИК KP.RU

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