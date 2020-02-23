У двух израильтян с круизного лайнера Diamond Princess обнаружен коронавирус

23 Февр. 2020 2020-02-24T00:15:12+03:00

Оба вернулись из Японии домой, сейчас они находятся под наблюдением врачей

Изменить размер текста: A A

У двух израильтян из числа пассажиров задержанного на карантин в Японии круизного лайнера Diamond Princess обнаружен «китайский» коронавирус COVID-2019, сообщает пресс-служба Минздрава Израиля.

Граждан еврейского лайнера эвакуировали спецбортом на родинку еще в ночь на пятницу. Днем местные медики выявили первую инфицированную соотечественницу, это была женщина, муж которой заболел еще на лайнере, его сняли с рейса и доставили в японскую больницу. В воскресенье опасный вирус нашли у второго израильтянина.

«Экспертиза в Центральной лаборатории министерства здравоохранения показала, что еще один пассажир, возвратившийся из Японии с корабля Diamond Princess, заражен коронавирусом», - цитирует РИА Новости сообщение Минздрава страны.

Ранее в Израиле предупредили, что нарушение двухнедельного карантина гражданами, вернувшимися из азиатских стран, будет рассматриваться как уголовное преступление. Нарушителям может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, карантин с Diamond Princess сняли 19 февраля, в тот же день лайнер покинули 500 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У россиянки на борту «чумного лайнера» Diamond Princess обнаружили коронавирус

Фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess превратился в экспериментальную биологическую лабораторию. Власти Японии, спасатели и медики уже 12 дней наблюдают с берега за 3,5 тысячами пассажиров и членов экипажа, запертыми на «чумном корабле» на двухнедельный карантин. Каждый день японские врачи снимают с лайнера десятки заболевших новым коронавирусом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU