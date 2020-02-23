У двух израильтян с круизного лайнера Diamond Princess обнаружен коронавирус
У двух израильтян из числа пассажиров задержанного на карантин в Японии круизного лайнера Diamond Princess обнаружен «китайский» коронавирус COVID-2019, сообщает пресс-служба Минздрава Израиля.
Граждан еврейского лайнера эвакуировали спецбортом на родинку еще в ночь на пятницу. Днем местные медики выявили первую инфицированную соотечественницу, это была женщина, муж которой заболел еще на лайнере, его сняли с рейса и доставили в японскую больницу. В воскресенье опасный вирус нашли у второго израильтянина.
«Экспертиза в Центральной лаборатории министерства здравоохранения показала, что еще один пассажир, возвратившийся из Японии с корабля Diamond Princess, заражен коронавирусом», - цитирует РИА Новости сообщение Минздрава страны.
Ранее в Израиле предупредили, что нарушение двухнедельного карантина гражданами, вернувшимися из азиатских стран, будет рассматриваться как уголовное преступление. Нарушителям может грозить до семи лет лишения свободы.
Напомним, как писал сайт kp.ru, карантин с Diamond Princess сняли 19 февраля, в тот же день лайнер покинули 500 человек.
В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
У россиянки на борту «чумного лайнера» Diamond Princess обнаружили коронавирус
Фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess превратился в экспериментальную биологическую лабораторию. Власти Японии, спасатели и медики уже 12 дней наблюдают с берега за 3,5 тысячами пассажиров и членов экипажа, запертыми на «чумном корабле» на двухнедельный карантин. Каждый день японские врачи снимают с лайнера десятки заболевших новым коронавирусом (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»