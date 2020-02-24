2020-02-24T02:27:48+03:00
Политика

SANA: Сирийские ПВО отражают воздушную атаку на Дамаск

Сообщается, что в небе над городом прогремело несколько взрывов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ПВО Сирии перехватили несколько ракет над ДамаскомПВО Сирии перехватили несколько ракет над ДамаскомФото: REUTERS
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В ночь на понедельник, 24 февраля, в небе над Дамаском прогремели несколько взрывов. Сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на военный источник сообщает, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают воздушную атаку на столицу страны.

«Системы ПВО отражают вражеские цели в небе над Дамаском», - говорится в сообщении агентства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее командование вооруженных сил САР заявило, что любые самолёты, нарушившие воздушное пространство Сирии без предупреждения, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которая должна быть уничтожена.

Стоит отметить, что известия о ночных воздушных атаках по сирийской территории – не редкость, и местные СМИ всегда утверждают, что удар нанесен авиацией Израиля, причем зачастую небезосновательно. Например, 6 февраля со стороны еврейского государства были запущены ракеты по Дамаску. Тогда сирийским зенитчикам удалось нейтрализовать большую часть пущенных по городу снарядов. Как заявляли ранее в Израиле, их целью являются иранские подразделения и шиитские отряды.

Видео отражения сирийскими ПВО ракетных ударов по Дамаску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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