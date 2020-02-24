В суде Лондона начнутся слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
В понедельник, 24 февраля, в королевском суде Вулича на востоке Лондона начнутся слушания по делу об экстрадиции основателя известной громкими разоблачениями организации Wikileaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты.
Здание суда расположено неподалеку от тюрьмы Белмарш, где все еще содержится австралиец, и его каждый день оттуда будут доставлять на заседания. По словам адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон, дело может растянуться на годы и дойти до Верховного суда, потому что сторона защиты намерена подавать апелляцию, если суд решит выдать его американским властям, а если нет, то обжаловать решение будет уже обвинение.
Юрист также отметила, что шансов выйти из тюрьмы под залог у ее подзащитного очень мало, и Ассанжу, скорее всего, придется оставаться за решеткой до окончания процесса, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 мая прошлого года суд Лондона приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения, и его срок заключения давно истек.
4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?
ИСТОЧНИК KP.RU
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