2020-02-24T02:29:08+03:00
В мире

Армия Израиля подтвердила удары по Сирии и сектору Газа

Ночная атака стала ответом на ракетный обстрел
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ВВС Израиля нанесли удары по по Сирии и сектору ГазаВВС Израиля нанесли удары по по Сирии и сектору ГазаФото: REUTERS
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Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по позициям палестинской группировки «Исламский джихад» на территории Сирии и в секторе Газа, объявила Армия обороны еврейского государства, уточнив, что эта атака стала ответом на ракетный обстрел.

Ранее израильские военные заявляли, что накануне со стороны боевиков по Ашкелону и приграничным поселкам была выпущена в общей сложности 21 ракета, и только 13 из них перехватила система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». О жертвах, раненых и разрушениях информации не поступало.

«Мы только что ударили по террористическим целям «Исламского джихада» в Сирии и Газе в ответ на ракеты, которые сегодня были пущены по гражданским лицам Израиля», - говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном на ее странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сирийское агентство SANA сообщило, что ПВО Сирии отражают вражескую воздушную атаку на столицу страны Дамаск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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