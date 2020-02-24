В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии россиян

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:38:56+03:00

Сумма выплат может как уменьшиться, так и увеличиться

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Одной из причин уменьшения размера пенсии россиянина может стать ошибка, допущенная при ее назначении. Об этом сообщила заместитель председателя Совета федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, в таком случае сумма выплат может измениться как в меньшую, так и в большую сторону, но для роста есть и другие причины. Так, например, к пенсии может быть установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца, которая снимается при достижении совершеннолетия.

"Размер пенсии может быть изменен при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста. В этом случае размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии", — пояснила сенатор в интервью "Парламентской газете".

Она напомнила, что с 2010 года неработающий пенсионер не может получать материальное обеспечение ниже прожиточного минимума в регионе, где он прописан. Если так происходит, то власти вводят социальную доплату.

Если же пенсионер переезжает из региона, где прожиточный минимум составляет 12 тысяч рублей в субъект с 13 тысячами рублей, то и его матобеспечение увеличивается. Обратная ситуация тоже возможна.

Сайт kp.ru писал, что ранее возможное уменьшение размера пенсий обсуждали на Украине. Снижение суммы выплат спрогнозировала заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко.

ИСТОЧНИК KP.RU