Мужчина открыл стрельбу в Техасе: ранены семь человек

24 Февр. 2020 2020-02-24T08:23:01+03:00

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу на "блошином" рынке в Хьюстоне, штат Техас. В результате инцидента были ранены семь человек. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

"Очень предварительная информация: семь человек получили огнестрельные ранения и были доставлены больницы", - написал он у себя в микроблоге в Twitter.

Никто из раненных не находится в критическом состоянии.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU