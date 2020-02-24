Мужчина открыл стрельбу в Техасе: ранены семь человек
Полицейские уже задержали нападавшего
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу на "блошином" рынке в Хьюстоне, штат Техас. В результате инцидента были ранены семь человек. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
"Очень предварительная информация: семь человек получили огнестрельные ранения и были доставлены больницы", - написал он у себя в микроблоге в Twitter.
Никто из раненных не находится в критическом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU