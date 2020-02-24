2020-02-24T08:23:01+03:00
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в Техасе: ранены семь человек

Полицейские уже задержали нападавшего
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на "блошином" рынке в Хьюстоне, штат Техас. В результате инцидента были ранены семь человек. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

"Очень предварительная информация: семь человек получили огнестрельные ранения и были доставлены больницы", - написал он у себя в микроблоге в Twitter.

Никто из раненных не находится в критическом состоянии.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Bloomberg назвал причину аномально теплой зимы в России
Мужчина открыл стрельбу в Техасе: ранены семь человек
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам
ВМС США назвали причину появления эсминца "Росс" в Черном море
Из китайского Уханя начали выпускать иностранцев
В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии россиян
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2592
Шесть провинций Китая понизили введенный из-за коронавируса уровень ЧС
В Южной Корее коронавирусом заразились уже 763 человека, умерли семеро
CNN: У США нет доказательств, что Россия «помогает» Трампу на выборах
Израиль объявил о ликвидации одного из командиров «Исламского джихада» в Сирии
Австрийские власти отменили запрет на железнодорожное сообщение с Италией
«А что он сделал для этого?»: Пушков прокомментировал желание Трампа, чтобы Россия и Украина «помирились»
Армия Израиля подтвердила удары по Сирии и сектору Газа