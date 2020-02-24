2020-02-24T08:40:31+03:00
Общество

Bloomberg назвал причину аномально теплой зимы в России

Синоптики пришли к выводу, что явление обусловлено сочетанием погодного фактора и изменением климата на планете
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США, Европе и России установилась аномально теплая зима. Причиной тому является столкновения воздушных масс и ветров над Северным полюсом.

Именно из-за них в Арктике образовалась область экстремально низкого давления, которая создала непреодолимый барьер для холодов. Обычно ветра "толкают" морозный воздух на юг, но сейчас воздушные потоки оказались "заперты" на севере Земли. Об этом метеорологи рассказали в интервью агентству Bloomberg.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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