Bloomberg назвал причину аномально теплой зимы в России

24 Февр. 2020 2020-02-24T08:40:31+03:00

Синоптики пришли к выводу, что явление обусловлено сочетанием погодного фактора и изменением климата на планете

Изменить размер текста: A A

В США, Европе и России установилась аномально теплая зима. Причиной тому является столкновения воздушных масс и ветров над Северным полюсом.

Именно из-за них в Арктике образовалась область экстремально низкого давления, которая создала непреодолимый барьер для холодов. Обычно ветра "толкают" морозный воздух на юг, но сейчас воздушные потоки оказались "заперты" на севере Земли. Об этом метеорологи рассказали в интервью агентству Bloomberg.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU