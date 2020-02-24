2020-02-24T09:37:21+03:00
Происшествия

Пропавшую в Мексике неделю назад 15-летнюю россиянку нашли живой

Оказалось, что девушку не похищали - она сама ушла из дома
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Мексике нашли пропавшую на прошлой неделе пятнадцатилетнюю россиянкуВ Мексике нашли пропавшую на прошлой неделе пятнадцатилетнюю россиянкуФото: REUTERS
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На прошлой неделе в мексиканском штате Халиско была объявлена "желтая тревога". В городе Тлахомулько пропали сразу три несовершеннолетние девушки, в том числе 15-летняя россиянка по имени Лилиана.

Сайт kp.ru писал, что в понедельник, 17 февраля, девушка ушла из дома, никому ничего не сказав, а к вечеру не вернулась. Примерно в то же время на связь перестали выходить местные жительницы 16 и 17 лет. Власти предположили, что подростки могли стать жертвами преступления.

Однако накануне Лилиана была найдена живой. Об этом сообщил консул России в Мексике Андрей Трояновский.

"Родители девочки сообщили, что она жива и здорова", - цитирует дипломата РИА Новости.

Более того, по словам Трояновского, подростка не похищали - она сама ушла из дома. Причины такого поступка не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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