2020-02-24T09:43:24+03:00
Здоровье

Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу

Отказавшись от потребления этой еды перед сном, можно настроить свой организм на отдых
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Немецкий эксперт по питанию назвал вредные для сна продуктыНемецкий эксперт по питанию назвал вредные для сна продуктыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.

Чтобы настроить свой организм на отдых, нужно отказаться от сырых овощей, которые активизируют работу пищеварительного тракта, а также чили и имбиря - они ускоряют обмен веществ и повышают температуру тела. Главное не есть эти продукты за несколько часов до сна - в остальное время все в порядке.

Также вечерами не стоит злоупотреблять шоколадом и напитками, содержащими кофеин. А в солодке - травянистом растении, содержится много глицирризиновой кислоты, которая, не только вызывает бессонницу, но и повышает давление, влияет на водно-солевой баланс. По мнению Шуберта, лучше вообще отказаться от поздних ужинов, передает Focus.

Сайт kp.ru писал, что ранее диетологи перечислили продукты, которые просто опасно есть даже в небольших количествах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не менее 195 человек повторно заразились коронавирусом в Ухане
Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу
Пропавшую в Мексике неделю назад 15-летнюю россиянку нашли живой
Bloomberg назвал причину аномально теплой зимы в России
Мужчина открыл стрельбу в Техасе: ранены семь человек
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам
ВМС США назвали причину появления эсминца "Росс" в Черном море
Из китайского Уханя начали выпускать иностранцев
В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии россиян
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2592
Шесть провинций Китая понизили введенный из-за коронавируса уровень ЧС
В Южной Корее коронавирусом заразились уже 763 человека, умерли семеро
CNN: У США нет доказательств, что Россия «помогает» Трампу на выборах
Израиль объявил о ликвидации одного из командиров «Исламского джихада» в Сирии
Австрийские власти отменили запрет на железнодорожное сообщение с Италией
«А что он сделал для этого?»: Пушков прокомментировал желание Трампа, чтобы Россия и Украина «помирились»
Армия Израиля подтвердила удары по Сирии и сектору Газа