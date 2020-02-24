Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:43:24+03:00

Отказавшись от потребления этой еды перед сном, можно настроить свой организм на отдых

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Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт рассказал, что употребление отдельных продуктов в вечернее время может вызывать проблемы со сном, включая бессонницу.

Чтобы настроить свой организм на отдых, нужно отказаться от сырых овощей, которые активизируют работу пищеварительного тракта, а также чили и имбиря - они ускоряют обмен веществ и повышают температуру тела. Главное не есть эти продукты за несколько часов до сна - в остальное время все в порядке.

Также вечерами не стоит злоупотреблять шоколадом и напитками, содержащими кофеин. А в солодке - травянистом растении, содержится много глицирризиновой кислоты, которая, не только вызывает бессонницу, но и повышает давление, влияет на водно-солевой баланс. По мнению Шуберта, лучше вообще отказаться от поздних ужинов, передает Focus.

Сайт kp.ru писал, что ранее диетологи перечислили продукты, которые просто опасно есть даже в небольших количествах.

ИСТОЧНИК KP.RU