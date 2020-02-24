2020-02-24T14:42:50+03:00
Политика

Косачев назвал причину сложных отношений России и Украины

Сенатор считает, что практически все конфликты спровоцированы третьей стороной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин КосачевПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин КосачевФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Отношения Украины и России остаются сложными из-за внешних факторов. Необходимо перестать поддерживать киевскую "партию войны", и тогда конфликт сам разрешится, считает глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

"Проблема в том, что почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения", - заявил сенатор.

Он также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Киев должны поладить. Сайт kp.ru писал, что, по мнению американского лидера, это пойдет на пользу всему миру.

"Он вряд ли лукавит. В отличие от его внутренних оппонентов, для Трампа это действительно не центральный конфликт", - заявил Косачев.

Глава комитета считает, что президента США больше заботят темы Китая и Ирана, хотя разрешение российско-украинского конфликта пошло бы ему на пользу, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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