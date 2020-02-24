2020-02-24T14:11:39+03:00
Политика

Премьер Украины заявил, что ставки по ипотеке рассчитаны на наркоторговцев

Кредитный процент настолько высок, что лишь преступникам под силу выплатить всю сумму задолженности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетовал на то, что молодые люди в его стране не могут позволить себе взять квартиру в ипотеку из-за слишком высоких процентных ставок.

По мнению главы правительства, переплата просто огромна и ее могут "потянуть" лишь люди, связанные с криминалом.

"Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку", — пошутил Гончарук в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беременная девушка Илона Маска хочет отправить их ребенка жить в лес
Премьер Украины заявил, что ставки по ипотеке рассчитаны на наркоторговцев
Косачев назвал причину сложных отношений России и Украины
Корпорация Toyota возобновила работу всех четырех заводов в Китае
В китайском Ухане остаются 44 российских студента
"Не ведитесь на провокации!": На Украине готовы противостоять коронавирусу
Она узнает тебя по походке: МВД разрабатывает систему поиска преступников с помощью камер
Трамп прибыл в Индию: впереди посещение святых мест и переговоры
Не менее 195 человек повторно заразились коронавирусом в Ухане
Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу
Пропавшую в Мексике неделю назад 15-летнюю россиянку нашли живой
Bloomberg назвал причину аномально теплой зимы в России
Мужчина открыл стрельбу в Техасе: ранены семь человек
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам
ВМС США назвали причину появления эсминца "Росс" в Черном море
Из китайского Уханя начали выпускать иностранцев
В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии россиян
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2592
Шесть провинций Китая понизили введенный из-за коронавируса уровень ЧС
В Южной Корее коронавирусом заразились уже 763 человека, умерли семеро
CNN: У США нет доказательств, что Россия «помогает» Трампу на выборах
Израиль объявил о ликвидации одного из командиров «Исламского джихада» в Сирии
Австрийские власти отменили запрет на железнодорожное сообщение с Италией
«А что он сделал для этого?»: Пушков прокомментировал желание Трампа, чтобы Россия и Украина «помирились»
Армия Израиля подтвердила удары по Сирии и сектору Газа