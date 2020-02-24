Премьер Украины заявил, что ставки по ипотеке рассчитаны на наркоторговцев

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:11:39+03:00

Кредитный процент настолько высок, что лишь преступникам под силу выплатить всю сумму задолженности

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетовал на то, что молодые люди в его стране не могут позволить себе взять квартиру в ипотеку из-за слишком высоких процентных ставок.

По мнению главы правительства, переплата просто огромна и ее могут "потянуть" лишь люди, связанные с криминалом.

"Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку", — пошутил Гончарук в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

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ИСТОЧНИК KP.RU