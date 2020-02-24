Премьер Украины заявил, что ставки по ипотеке рассчитаны на наркоторговцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетовал на то, что молодые люди в его стране не могут позволить себе взять квартиру в ипотеку из-за слишком высоких процентных ставок.
По мнению главы правительства, переплата просто огромна и ее могут "потянуть" лишь люди, связанные с криминалом.
"Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку", — пошутил Гончарук в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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