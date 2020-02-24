2020-02-24T15:53:18+03:00
В мире

В Офисе Зеленского сообщили, что курс Украины на членство в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии страны

Она будет опубликована в течение двух-трех месяцев
Ася КУЗНЕЦОВА
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Иван Апаршин отметил, что Украина практическими шагами подтверждает своё стремление к членству в НАТОИван Апаршин отметил, что Украина практическими шагами подтверждает своё стремление к членству в НАТОФото: REUTERS
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Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины Иван Апаршин заявил, что в ближайшие два-три месяца появится военная стратегия страны, в которой будет задокументирован курс на членство в НАТО.

- Приобретение Украиной членства в НАТО - этот вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель Украины - полноправное членство Украины в НАТО. В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев будет военная стратегия. Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО, - заявил Апаршин в Киеве на публичной дискуссии, которая была посвящена годовщине внесения изменений в Конституцию.

Апаршин также отметил, что Украина практическими шагами подтверждает своё стремление к членству в НАТО, подчеркнув, что Украина увеличила бюджет и приняла, "хоть и с задержкой", государственный оборонный заказ.

- Сегодня опять-таки на уровне комитета будут некоторые внесены изменения, - передаёт Интерфакс Украина слова Апаршина.

Апаршин рассказал, что Офис Зеленского приступил к инспекционной проверке Минобороны и ВС Украины по вопросу территориальной обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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