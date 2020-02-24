2020-02-24T16:26:45+03:00
В мире

В Париже блокировали полицейский участок после того, как пришедший китайский турист плохо себя почувствовал

Он останется закрытым, пока медики не узнают заражён ли мужчина коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Полицейский участок в 13-м округе Парижа пришлось блокировать из-за плохого самочувствия китайского туриста, который пришёл туда подать жалобу о кражеПолицейский участок в 13-м округе Парижа пришлось блокировать из-за плохого самочувствия китайского туриста, который пришёл туда подать жалобу о кражеФото: REUTERS
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Полицейский участок в 13-м округе Парижа пришлось блокировать из-за плохого самочувствия китайского туриста, который пришёл туда подать жалобу о краже.

Ради мер предосторожности здание участка останется заблокированным, пока врачи будут оценивать состояние туриста и решать заражён ли он коронавирусом, сообщает французский телеканал BFMTV.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Франция стала первой европейской страной, где зафиксировали смерть от коронавируса.

Тогда 80-летний турист из Китая умер в парижской больнице Биша. Мужчина приехал из провинции Хубэй во Францию 16 января. Был госпитализирован 25 января и помещен на жесткий карантин. Его состояние быстро ухудшалось, спасти его врачи не смогли.

Об этом 15 февраля сообщила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Посол Китая в РФ заявил о скорой победе над коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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