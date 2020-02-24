2020-02-24T16:45:08+03:00
В мире

Автобус из Милана задержали в Лионе из-за подозрения на коронавирус

Ася КУЗНЕЦОВА
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Во французском Лионе задержали прибывший из Милана автобус из-за подозрения на заражение коронавирусом водителяВо французском Лионе задержали прибывший из Милана автобус из-за подозрения на заражение коронавирусом водителяФото: REUTERS
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Во французском Лионе задержали прибывший из Милана автобус из-за подозрения на заражение коронавирусом водителя.

Автобус прибыл на вокзал в районе Перраш в 07.10 по местному времени (09.10 мск), водителя госпитализировали из-за сильного кашля, который вызвал подозрения о заражении мужчины коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Lyon Mag.

До проверки каждого из пассажиров, им запрещено покидать автобус. В салоне находятся 20 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в северных регионах Италии зафиксировали вспышку коронавируса, в основном, в Ломбардии и соседней области Венето. С 20 по 21 февраля число заражённых увеличилось с 3 до 17 человек, что сделало Италию лидером по числу заражений коронавирусом в Европе за сутки.

На следующий день число заболевших в Италии достигло 31 и появились первые жертвы. 21 февраля скончался 78-летний Адриано Тревизан, которого госпитализировали уже в тяжёлом состоянии и спасти не смогли. Вторая жертва вируса женщина из Ломбардии, она скончалась 22 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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